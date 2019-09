Milan Games Week 2019 powered by TIM sta arrivando: ecco tutte le informazioni su date e biglietti

Milan Games Week 2019 powered by TIM sta arrivando. A distanza di un anno dall’ultima edizione, dal 27 al 29 settembre 2019 Fiera Milano Rho tornerà a essere la protagonista assoluta dei videogiochi, con una serie di attività dedicate sia agli appassionati degli eSport che al grande pubblico di videogiocatori.

Per il settimo anno consecutivo, infatti, sarà presente Milan Games Week Indie, lo showcase dedicato a una serie di prodotti made in Italy; 20 videogiochi a essere precisi, realizzati da altrettanti studi di sviluppo italiani per celebrare il panorama indie italiano, e non solo. Agli studi che hanno risposto alla call pubblica aperta si sono difatti aggiunti altri nomi del panorama internazionale, che saranno presenti nell’area con un totale di 30 videogiochi da provare in prima persona. Il tutto è stato arricchito non sono da piattaforme speciali, pensate per i videogiocatori non vedenti, ma anche dalla possibilità unica di incontrare gli stessi sviluppatori per approfondire con loro il lavoro di creazione dei titoli realizzati.

Si rinnova inoltre la presenza di Unreal Engine alla fiera milanese. Sjoerd De Jong e Mario Palmero, Unreal Engine Evangelist, saranno lì presenti per incontrare tutti gli sviluppatori interessati a scoprire le novità sull’ecosistema di Unreal Engine. E al termine del primo giorno di manifestazione, venerdì 27 settembre alle ore 18.30, gli stessi partecipanti terranno un talk aperto agli sviluppatori e agli studenti di game development dal titolo: The Unreal Engine and our 2019 efforts to help developers succeed.

Torna ovviamente il MGW ESPORTSHOW, ossia il padiglione dedicato agli eSport che aveva visto il suo debutto nella scorsa edizione del consumer show. L’area, di circa 16 mila quadrati, è stata pensata per celebrare il videogioco competitivo e per dare modo agli appassionati del genere di seguire dal vivo tutti i tornei organizzati all’interno di due aree esclusive, curate da ESL e PG ESPORTS.

Per ulteriori dettagli sull’offerta generale di Milan Games Week 2019 powered by TIM, vi rimandiamo alla biglietteria ufficiale della fiera, dove potrete acquistare l’accesso a Fiera Milano Rho e visionare tutte le informazioni sugli espositori della fiera.