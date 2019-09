Gears 5: guida ai componenti

Gears 5, la strabiliante esclusiva Microsoft, è riuscita nell’impresa di coniugare indissolubilmente tanto le idee della critica quanto quelle del pubblico, che hanno definito all’unisono la produzione targata The Coalition la migliore incarnazione della saga. Noi di GamesVillage, dato che vogliamo fornivi supporto in tutto, desideriamo ardentemente – dopo avervi spigato dopo scovare i collezionabili – supportarvi nella raccolta di tutti i componenti, i quali appariranno fondamentali per potenziare il fidato Jack. Prima di iniziare, ci tenevamo a ricordarvi le nostre guide su come sbloccare tutti i poteri e come ottenere ogni singolo trofeo di Control, e i nostri consigli sui collezionabili e i trofei di Man of Medan. Senza ulteriori indugi, iniziamo subito!

Gears 5: ecco le location dei componenti

In Gears 5 saranno presenti ben 289 componenti, i quali appariranno fondamentali per il potenziamento di Jack, risorsa vitale per sopraffare i poderosi nemici che affronterete nel corso dell’avventura. Essi, però, saranno davvero complessi da scovare, e richiederanno uno sforzo non da poco per essere trovati. Ecco che però con il nostro aiuto tutto apparirà più semplice: con il video che vi lasciamo, potrete serenamente raccoglierli tutti. Speriamo vivamente di esservi stati d’aiuto; alla prossima!