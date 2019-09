Romancing SaGa 3: trailer e data per l’arrivo in occidente

Durante l’E3 di giugno era stato annunciato che Romancing SaGa 3 sarebbe arrivato per la prima volta in occidente. Poco fa è stata rivelata la data d’uscita della versione remastered del classico SquareSoft. Square Enix per l’occasione ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il titolo sarà disponibile in digitale dall’11 novembre su Steam, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Windows 10, App Store e Google Play.

Romancing SaGa 3: a novembre il suo arrivo in occidente

Questa la descrizione del gioco nella sua nuova versione HD:

“Il celebre GdR arriva per la prima volta in occidente! Sviluppato da veterani dell’industria, tra cui Akitoshi Kawazu, Romancing SaGa 3 fu pubblicato originariamente nel 1995 in Giappone. La versione rimasterizzata in HD di questo capolavoro leggendario include una grafica ottimizzata, un nuovo dungeon da esplorare, nuovi scenari e la funzione Nuovo Gioco +. Scegli uno degli otto protagonisti unici e parti per un’avventura epica che cambierà a seconda delle tue scelte!”

Ricordiamo oltretutto che dal 3 dicembre SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS sarà disponibile in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4, STEAM, App Store e Google Play.