Apex Legends: annunciate le edizioni retail del titolo

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno sorprendentemente annunciato l’arrivo delle edizioni retail di Apex Legends, titolo disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Soprannominate edizioni Bloodhound e Lifeline, quest’ultime presenteranno diversi contenuti, tra cui skin, monete e oggetti.

Andando nel dettaglio, le versioni verranno lanciate sul mercato dal 18 ottobre al prezzo di €19,99. Ecco cosa presenteranno al suo interno:

Edizione Lifeline:

Edizione Bloodhound:

Insomma, questa potrebbe presentare un’ottima opportunità per entrare in possesso di alcuni oggetti estetici, skin e monete per coloro che stanno giocando tutt’ora al battle royale di Respawn Entertainment.

Passate dalla nostra sezione Games.

Descend on your enemies as an angel of death or be the stuff of nightmares as a diabolical demon with two physical editions of Apex Legends⁠—available October 18.

🔎: https://t.co/KJmrDRHwb2 pic.twitter.com/fgFFjaY6eW

— Apex Legends (@PlayApex) September 10, 2019