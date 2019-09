Monster Hunter World Iceborne: in Giappone vendute oltre 200.000 copie fisiche

Monster Hunter World Iceborne è un successo, almeno in Giappone. Capcom ha infatti divulgato i dati di vendita, che sono stati ripresi immediatamente su Twitter e i numeri, ovviamente, non mentono: l’espansione in versione fisica è infatti riuscita a sfondare il tetto delle 200.000 copie.

Pur essendo disponibile solamente da una settimana, l’espansione ha già conquistato i giocatori giapponesi. Al lancio infatti, in soli 7 giorni, Capcom è riuscita a vendere 250.316 unità fisiche per PlayStation 4 ed Xbox One. Un successo incredibile, considerando che il gioco originale ha venduta oltre un milione di copie nelle prime settimane.

Con questo è tutto, per altri aggiornamenti visitate la sezione Games.

Monster Hunter World: Iceborne has sold ~250.316 units in its first week in Japan according to Famitsu

(The original MHW sold 1.35m units during launch and almost 3m in total)https://t.co/gZK50mskrv pic.twitter.com/cU4gcThSVq

— Nibel (@Nibellion) September 11, 2019