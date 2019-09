Code Vein: il nuovo trailer mostra un’altra boss fight

Come di consueto, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente a Code Vein, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi dal 27 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Andando nello specifico, la clip video mostra ai giocatori una nuova boss fight, la quale mostra le principali dinamiche della spaventosa creatura.

Intanto, vi riportiamo la descrizione ufficiale del boss protagonista nel nuovo trailer pubblicato dalla compagnia nipponica:

Alimentato dal magma che scorre nelle sue vene, Successor of the Claw, è un formidabile nemico felino non facile da sconfiggere. Brandendo un’enorme lama e artigli scottanti, può balzare sul campo di battaglia con terrificante agilità, il tutto mentre sparge in modo rapido e fulmineo, con strisciate e tagli. Successor of the Claw non finisce qui, poiché il suo potente e fiammeggiante shuriken può tagliare l’aria per attaccare da lontano. I Successor of the Claw può anche scatenare un devastante affondo esplosivo attraverso il campo di battaglia, lasciando solo una scia di bruciante brace sulla sua scia.