Pokémon GO: Snivy sarà protagonista nel prossimo evento?

Arrivano informazioni decisamente interessanti per Pokémon GO, titolo disponibile attualmente sugli store digitali di iOS e Android. Secondo quanto pubblicato da un tweet abbastanza insolito, veniamo a conoscenza che il prossimo evento potrebbe essere interamente dedicato al mostriciattolo tascabile Snivy, Pokémon di quinta generazione.

Andando ad analizzare il breve messaggio, all’interno del cinguettio si fa riferimento ad un Pokémon intelligente e che in grado di usufruire la coda per eseguire la fotosintesi, traendo energia dai raggi solari. Sicuramente si tratterà del mostriciattolo tascabile appena citato, anche perché l’immagine toglie ogni dubbio in particolare. Vi ricordiamo che i Pokémon di quinta generazione faranno il loro debutto nella giornata del 16 settembre 2019.

🕵️ Reports show that this Pokémon is very intelligent and calm and can photosynthesize by bathing its tail in sunlight. pic.twitter.com/vk7pesV0DJ

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 10, 2019