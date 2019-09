Control, Alan Wake e Quantum Break sono ambientati nello stesso universo? I DLC del primo sembrano confermarlo

Nella giornata di oggi, Remedy Entertainment ha svelato i contenuti scaricabili che verranno resi disponibili per Control, fra cui una nuova modalità di gioco, Expeditions, e due espansioni, intitolate The Foundation e Awe.

A catturare l’attenzione dei fan è stata proprio la seconda fra queste due, pianificata per metà 2020, che parrebbe essere una sorta di crossover con Alan Wake, uno dei precedenti videogiochi di Remedy, pubblicato su PC e Xbox 360 nel 2010.

Alan Wake, Quantum Break e Control sono collegati?

Basta dare uno sguardo all’immagine – la cui metà superiore richiama proprio Alan Wake e quella inferiore lo stile di Control – per rendersi conto che lo stesso Alan Wake, insieme a Jesse Faden, sarà protagonista dell’espansione. Non solo, il lancio di un contenuto simile confermerebbe la teoria secondo cui i due videogiochi sono ambientati nello stesso universo. Anzi, tre compreso anche Quantum Break, visti i riferimenti, mai confermati, di tre anni fa.

Del resto, tutti e tre trattano più o meno gli stessi temi – universi paralleli, eventi misteriosi legati al tempo e allo spazio – da diversi punti di vista: Alan Wake in maniera meno scientifica e personale, oltre che con una certa dose di thriller, Quantum Break attenendosi il più possibile a un’atmosfera “scientifica”, Control rimescolando un po’ le carte e introducendo nuove ispirazioni.

È interessante notare, inoltre, come tutti e tre abbiano tratto spunto da un media differente: il romanzo per Alan Wake (Stephen King), la serie TV nel caso di Quantum Break (per la struttura di gioco), il cinema nel caso di Control (Lynch, Kubrick, ecc.)

Voi che dite? In che modo fra i tre videogiochi di Remedy potrebbe esistere un collegamento?