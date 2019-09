Google Stadia: Big G lavora al supporto per le mod

Siamo oramai a pochi mesi dal lancio di Google Stadia. A Mountain View però il lavoro è tutt’altro che finito, almeno sotto l’aspetto dell’aggiungere varie feature al servizio. Tra queste, al momento in fase di vaglio, sul tavolo degli sviluppatori è presente anche il capitolo mod.

Google Stadia: le mod arriveranno sì o no?

Una risposta precisamente, almeno per ora, non esiste. Durante un podcast dedicato al servizio, John Justice (Head of Product di Big G) ha infatti dichiarato che al momento la feature è in fase di studio. Si sta lavorando ad una eventuale implementazione, ma tutto ovviamente dipende anche dai giochi e dalla loro complessità. Insomma, per ora è solo un progetto ma le parole di Justice fanno intendere che in quel di Mountain View nulla è preso sotto gamba e che probabilmente il suo team ci crede nell’inserimento delle mod: ci riusciranno oppure no?