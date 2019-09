Another World and Flashback Collection annunciato ufficialmente

Another World e Flashback si preparano a tornare nei negozi, insieme, con uno speciale pacchetto. Ad annunciarlo è il publisher Microids, in collaborazione con The Digital Lunge e Dotemu, svelando anche la data di uscita

Another World and Flashback: si torna a giocare a novembre

I due giochi usciranno in una speciale edizione da collezione, anche in versione fisica, per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 21 novembre. Entrambi i giochi sono già stati aggiornati per le nuove piattaforme e il pacchetto completo dovrebbe costare intorno ai 39,99 Euro, anche se aspettiamo maggiori dettagli in merito al prezzo e alla distribuzione. Vi lasciamo con le copertine, che trovate in calce alla notizia.

