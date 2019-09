Daemon X Machina: le video recensioni segnalate per copyright da Marvelous

Le video recensioni di Daemon X Machina sono incappate in un piccolo incidente di percorso. Come fatto notare su Twitter da André Segers, fondatore di GameXplain, infatti, tutti gli outlet esteri hanno ricevuto delle segnalazioni di copyright da parte di Marvelous Inc per i vari spezzoni di gameplay impiegati nella stesura del video.

Daemon X Machina: Marvelous Inc è l’unico responsabile?

La risposta di Marvelous Games non si è fatta attendere, specificando che per ogni video recensione sarebbe necessario disabilitare la monetizzazione dei video. La risposta ha gettato, paradossalmente, ancora più benzina sul fuoco. A questo punto lo sviluppatore ha dichiarato agli outlet coinvolti di contattare Nintendo, essendo loro publisher della nuova esclusiva Switch. Al momento però le reazioni sono negative, con Digital Foundy che sta addirittura pensando di non coprire con una recensione tecnica il titolo, perché sostanzialmente il gioco non varrebbe la candela.

Anche noi di GamesVillage abbiamo recensito Daemon X Machina: potete trovare le nostre opinioni visitando questo indirizzo.

Do you want us to cover your game or not, Marvelous?? pic.twitter.com/fWF4juBdUG — André Segers (@AndreSegers) September 11, 2019