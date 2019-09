PlayStation Store: cinque acquisti da platinare con i saldi A tutto Giappone

Settembre è quel mese maledetto da tutti: per i più giovani si torna a scuola, per i più saggi invece finiscono le ferie e si torna a fare sul serio anche a lavoro, così come le consuete uscite videoludiche mensili le quali, tempestano il mercato con un grande quantitativo di AAA e titoli molto attesi, così tanti videogiochi da acquistare e poco denaro da spendere. Parliamo di un mese in cui escono titoli del calibro di Borderlands 3, Monster Hunter World: Iceborne, Code Vein insieme ai consueti appuntamenti calcistici con Esport Football Pes 2020 e FIFA 20, eppure, una compagnia come Sony decide di proclamare sul PlayStation Store i saldi A tutto Giappone, con centinaia di titoli di produzione giapponese in forte sconto fino al 70%. E quando nuovi sconti invadono lo store digitale di PlayStation, ogni buon cacciatore di trofei coglie l’occasione per effettuare qualche recupero interessante da esibire soprattutto sulla propria bacheca dei trofei e in un periodo affollato come questo, saper gestire le proprie finanze è uno dei principali requisiti per sopravvivere a tutte le uscite che ci attenderanno da qui in avanti. Dunque cari amici cacciatori sia di trofei che del risparmio, siamo qui al vostro fianco – come un angelo custode, soprattutto per il vostro portafoglio – per consigliarvi almeno cinque acquisti da effettuare per la vostra sete di trofei ed obiettivi: in un’era in cui la povertà abbonda, cerchiamo di non finire almeno in bancarotta.

PlayStation Store: A tutto Giappone con i nuovi saldi

Quella di Kingdom Hearts è una delle serie più amate tra coloro che hanno impugnato un pad della PlayStation 2. La creazione di Tetsuya Nomura, nata grazie alla collaborazione tra la nostalgica Square Soft e Disney, divenne una colonna portante per l’infanzia di tantissimi videogiocatori. Una storia intricata, che mette in primo piano personaggi originali i quali, trascinati dalla corrente degli eventi, verranno coinvolti da alcuni protagonisti della serie Final Fantasy e produzioni Disney di maggiore successo. Per l’inizio degli anni 2000, soprattutto dopo il successo dei vari Final Fantasy VII, VIII e IX, tale combinazione di proprietà intellettuali non poteva che attirare l’interesse di appassionati di qualsiasi età: da una parte i piccoli con i mondi Disney, dall’altra i più anziani che hanno vissuto intense emozioni con la trilogia sopracitata della fantasia finale di Sakaguchi. Ma il vero plot della serie nascondeva molto altro, come se la proposta citata poc’anzi fosse solamente la punta dell’iceberg e di come, a sua volta, si sarebbe evoluto in qualcosa di più profondo seppur districato in vari capitoli e console. Prima dell’avvento di PlayStation 3, mettersi in paro con la serie era estremamente difficile: mentre i capitoli numerati debuttavano su PlayStation 2, Chain of Memories e 358/2 Days vennero pubblicati rispettivamente su Game Boy Advance e Nintendo DS, un periodo in cui non tutti potevano permettersi di avere due console oppure, l’informazione al tempo non era così diffusa come lo è oggi. A seguire, troviamo altri capitoli non numerati – considerabili a loro volta, come capitoli principali della serie – rendendo la reperibilità della saga maggiormente complessa (Birth by Sleep debuttò su PSP, Re: Coded e Dream Drop Distance su DS), i quali in qualche modo e per molti hanno spezzato il filone narrativo imbastito col primo capitolo. Ed è proprio per questo motivo che sentiamo di consigliarvi, soprattutto se non lo avete ancora fatto, di acquistare il Pacchetto Kingdom Hearts All-in-One il quale comprende per la modica cifra promozionale di 54,99€ tutta la saga, incluso Kingdom Hearts 3. Oltre al capitolo finale, si entrerà in possesso delle raccolte HD 1.5+2.5 ReMIX e 2.8 Final Chapter Prologue, per un comprensivo di 10 videogiochi di cui tre riadattati in filmati di gioco.

Col tempo, la saga ha dato vita a personaggi e momenti indimenticabili, accompagnati sempre da una colonna sonora quasi impossibile da dimenticare, il tutto trattando temi anche molto delicati che decorano una trama molto complessa la quale, non ha esitato a trasmettere forti emozioni ad una vasta platea di videogiocatori. Questa è una proposta davvero ghiotta per ogni cacciatore di trofei: sei platini e un 100% da conquistare ad un prezzo che nemmeno raggiunge il classico tripla A, il cui livello di sfida – per l’ottenimento dell’agognata coppa – si assesta su standard superiori alla norma e centinaia di ore da passare insieme a Sora ed amici. Bisognerà lottare con le unghie e con i denti nelle sfide proposte da ogni capitolo e Sephiroth, per portare a caso l’ambito trofeo. A tutto ciò, aggiungiamo anche Kingdom Hearts 3, capitolo che ha diviso la community su più fronti a partire dal livello di sfida proposto: per la prima volta nella serie, non è necessario giocare l’ultima avventura di Sora in modalità Critico per la conquista del platino, abbassando notevolmente, soprattutto per via dell’assenza di effettive sfide per l’end game, la difficoltà per il completamento. Ma a conti fatti, resta comunque un’offerta ghiotta per tutti coloro che avevano intenzione di recuperare un giorno questa saga monumentale.

Kingdom Hearts.

PlayStation Store: Obiezione vostro onore!

Parliamone. Negli ultimi due anni la serie di Yakuza è riuscita ad irrompere in Europa grazie all’enorme supporto da parte dei fan della serie e soprattutto grazie anche a Sega, che ha aiutato nella localizzazione occidentale degli ultimi capitoli da noi approdati. Ma la serie ha raggiunto la sua conclusione e in attesa di scoprire se Yakuza: Like a Dragon sarà all’altezza dell’epopea di Kazuma Kiryu, Ryuga ga Gotoku Studio ha pubblicato in occidente il 25 giugno ed in esclusiva su PlayStation 4 Judgment, un capitolo completamente estraneo alla serie Yakuza ma sviluppato con lo stesso setting e caratteristiche di gameplay. L’avventura vissuta nei panni dell’investigatore Yagami pone su un piatto d’argento tante novità e una trama coinvolgente le quali hanno consacrato il successo di questa nuova produzione. Sebbene troviamo un combat system più articolato rispetto alla celebre serie citata poc’anzi, Judgment trae forza dalle meccaniche di gameplay investigative ed attività secondarie che lo contraddistinguono da qualsiasi altro prodotto del team di sviluppo. Inoltre, dopo il primo capitolo di Yakuza, Judgment è stato localizzato anche in italiano, rendendo maggiormente accessibili tutte le funzionalità e dialoghi del gioco. Per i nostri amici cacciatori di trofei, la sfida per l’ottenimento del trofeo di platino non è molto lontana dal resto della serie. Anche qui è richiesto il completamento della “Completion list”, una lista di attività da portare a termine che si identifica come elemento immancabile per Ryuga ga Gotoku Studio. La storia, come ormai il team di sviluppo ci ha abituati, dovrà essere completata alla difficoltà più alta; attenzione però ai vari trofei missabili che vi costringeranno a giocare un’altra volta la modalità storia. Quella che si presenta oggi è un’ottima opportunità per mettere mano su un prodotto più che valido, il quale offre un grande quantitativo di ore di gioco e un mondo ricco di attività da assaporare, con un gameplay molto becero visivamente e puramente action, aggiungete una trama intrigante, piena di colpi di scena ed avrete un signor gioco a soli 38,99€.

Judgment.

PlayStation Store: La febbre del sabato sera

E’ risaputo ormai che la serie di Persona è una delle colonne portanti di Atlus, la compagnia sta concentrando le sue forze sul brand, a tal punto da arricchirlo con una grande serie di videogiochi spin-off i quali, espandono sempre di più un capitolo principale. Lo abbiamo visto nella scorsa generazione con Persona 4, a cui sono succeduti titoli come Persona 4 Arena e Dancing All Night oltre alla versione definitiva intitolata “Golden”. Lo stesso sta accadendo anche con Persona 5, che presto si espanderà con la sua versione “Royal” in Giappone ed un’edizione action-rpg che spingerà i Ladri Fantasma a spostarsi nelle principali località del Sol Levante, il cui titolo prende il nome di Persona 5 Scamble: The Phantom Strikers. Ma proprio come Persona 4, anche il quinto capitolo della serie JRPG ha ricevuto un suo Rythym Game che ha debuttato insieme ad un altro capitolo della serie Dancing. Parliamo di Persona 5: Dancing in Starlight e Persona 3: Dancing in Moonlight. Entrambi i titoli, rilasciati sul mercato occidentale a dicembre 2018, sono i due capitoli spin-off di Persona 5 e Persona 3 basati su un gameplay puramente musicale, il cui genere, nei casi più estremi, propone un livello di sfida davvero notevole. Ma non è questo il caso dei due titoli da noi consigliati, poiché nonostante vi sia un certo livello di sfida, l’ottenimento del platino di entrambi titoli si assesta su un ammontare di ore di gioco piuttosto breve, visto il target che punta tutto sulla rigiocabilità. Noi di Gamesvillage però vogliamo consigliarvi l’acquisto diretto di Persona Dancing: Endless Night Collection, disponibile attualmente sul PlayStation Store ad un prezzo di 44,99€. Tale edizione, oltre a contenere Persona 3 e Persona 5 Dancing, contiene vari contenuti extra tra cui il download di Persona 4: Dancing All Night, un’esclusiva della collezione. In questo modo potrete accaparrarvi tre titoli tutto sommato buoni, i quali vi permetteranno di assaporare con maggiore attenzione le colonne sonore dei tre capitoli principali della serie, rivisitate in alcune versioni remix composte da altri autori. Se siete fan della serie JRPG di Atlus, non potrete non apprezzare il lavoro svolto sull’operato di Shoji Meguro, compositore storico della serie Persona, soprattutto quando si tratta di ascoltare alcuni brani in una chiave acustica differente. Inoltre se volete avere un assaggio dei due titoli prima dell’acquisto, il PlayStation Store mette a disposizioni le demo giocabili di Persona 3: Dancing in Moonlight e Persona 5: Dancing in Starlight, entrambe localizzate in italiano come i prodotti finali.

Persona.

Gotta catch’em all!

Quando venne presentato per la prima volta all’E3 2016, tutti gli appassionati della serie Final Fantasy si chiesero cosa avesse in mente Square Enix con un annuncio del genere, dopodiché venne annunciato Final Fantasy VII Remake e tutti se ne scordarono. Eppure, World of Final Fantasy nonostante il suo fanservice riservato ai fan della saga leggendaria, si dimostrò come un’esperimento più che riuscito. Personaggi originali, invischiati in una trama piuttosto interessante la quale coinvolge maggior parte dei protagonisti del brand Final Fantasy, partendo dai primi capitoli sino ad arrivare a quelli più recenti. Si tratta di un JRPG a turni dove servendoci dei miraggi, i quali hanno le sembianze dei mostri più conosciuti della serie principale, è possibile costruire un party plasmabile basandosi completamente sulle abilità dei due protagonisti e miraggi che li affiancano. Il tutto è ambientato in una serie di dungeon esplorabili che adottano una forma di gameplay abbastanza vicino ai classici metroidvania, consolidando in questo modo una grande mole di contenuti nascosti che si estendono un grande quantitativo di ore di gioco. Nonostante il target punti ad un pubblico molto giovane, l’avventura di World of Final Fantasy è rivolta verso ai nostalgici dei grandi classici, senza contare quanto in realtà sia profondo il gameplay, stratificato a sua volta da una serie di meccaniche che lasciano qualche spunto interessante. Trofeisticamente parlando, il titolo riserva molto backtracking a fine gioco, la storia dal canto suo riserva un’ottima longevità che occuperà la maggior parte del tempo indicato per l’ottenimento della coppa di platino e a tutto ciò, dobbiamo aggiungere anche il compimento di diversi mini giochi, di tutte le missioni secondarie e dei boss segreti. Il gioco base al momento è in offerta per la modica cifra di 12,49€, se desiderate espandere anche l’esperienza di gioco, con miraggi e meccaniche di gameplay aggiuntive, vi è l’espansione Maxima a 7,99€.

World of Final Fantasy.

Solcare cieli sconosciuti

La serie di Ace Combat torna in pompa magna e con grande stile grazie ad Ace Combat 7: Skies Unknown, un titolo che riesce a mettere in primo piano una trama ben articolata, rafforzata da una narrazione espressa attraverso filmati in computer grafica visivamente splendidi. E il gameplay, frenetico al punto giusto potenziato dal motore grafico quanto più realistico possibile, con scenari mozzafiato da scrutare dall’interno dell’abitacolo. Il titolo propone un livello di sfida davvero niente male, che andrà ad aumentare man mano che si procederà con i livelli di difficoltà fino a raggiungere la modalità Asso, la quale metterà a dura prova le vostre abilità da pilota. Una buona mole di contenuti che inviterà ogni pilota a rigiocare l’avventura svariate volte, in modo tale da poter sbloccare tutti gli aerei e potenziamenti disponibili nel gioco. Non dimentichiamoci inoltre della presenza del multigiocatore, modalità dove i piloti più abili si scontreranno nelle mappe ispirate ai livelli della campagna giocatore singolo. Per i cacciatori di trofei più incalliti, quello proposto da Ace Combat 7 è un livello di sfida all’altezza di qualsiasi hardcore gamer, che saranno chiamati ad ottenere una valutazione S ad ogni livello e difficoltà del gioco. Anche qui sarà necessario un farming dei soldi, con i quali è possibile acquistare tutti i potenziamenti e velivoli richiesti da alcuni trofei; inoltre ogni livello della campagna avrà dei boss segreti i quali appariranno soddisfacendo determinate condizioni di gioco. Infine è richiesto l’ottenimento di varie medaglie e di un buon numero di vittorie nel multigiocatore online, il tutto alla modica cifra di 34,99€.

BONUS! Vi sono tante ottime offerte in questi sconti dedicati al mercato giapponese, tra quelle di maggiore spicco segnaliamo la serie di Yakuza, nello specifico Yakuza 6, Yakuza 0, Kiwami e Kiwami 2. Anche la serie di Dark Souls si trova in sconto, con Dark Souls 3 a 12,99€, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin a 9,99€ e infine Dark Souls Remastered a 19,99€. Per gli amanti dei picchiaduro, non possiamo che segnalare la serie di BlazBlue in offerta, insieme e Dragon Ball FighterZ a 14,99€ e SoulCalibur VI a 24,99€. Per i più nostalgici, è impossibile rimanere indifferenti dinanzi a Final Fantasy VII a 11,19€, Final Fantasy IX a 14,69€ e Final Fantasy X-X2 HD Remastered a 17,99€ e infine, Final Fantasy Type-0 HD a 9,99€. Ed ovviamente, non fatevi sfuggire ottime occasioni come Resident Evil 2 Remake a 34,99€ e Devil May Cry 5 al medesimo prezzo!