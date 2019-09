Cyberpunk 2077: il dietro le quinte del trailer dell’E3 2019

Come è stato realizzato il trailer dell’E3 2019 di Cyberpunk 2077? La risposta ce la fornisce direttamente CD Projekt RED, grazie ad un video dietro le quinte pubblicato nella giornata odierna tramite i suoi canali social.

Cyberpunk 2077: dal motion capture a Keanu Reeves

Il filmato è decisamente esplicativo e ci mostra passo passo tutti i vari step necessari per la creazione del video. Si parte dalla modellazione poligonale degli ambienti di gioco, passando poi a quella dei personaggi. Ogni dettaglio non è lasciato a caso, come da tradizione nelle produzioni Tripla A. Infine si passa al motion capture, dove gli attori vestono una tuta e si lanciano nelle acrobazie viste nel trailer. E poi la guest star, Johnny Silverhand, ovvero Keanu Reeves, ultimo personaggio aggiunto al video.

Vi lasciamo al filmato, disponibile come di consueto in calce alla notizia. E dopo perché non vi prendete qualche minuto per dare uno sguardo al trailer giapponese della nuova opera di CD Projekt RED?