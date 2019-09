Apple Watch 5 annunciato ufficialmente

Durante il recente evento Keynote la casa di Cupertino, oltre alla linea iPhone XI, ha svelato diversi prodotti, tra cui il tanto discusso Apple Watch 5. La quinta generazione dei dispositivi wearable americani non presenta particolari innovazioni, ma ha comunque ottenuto alcune features interessanti, mantenendo invariato il design.

Oltre a possedere le stesse funzionalità del suo predecessore, tra cui la possibilità di effettuare ECG, il nuovo device dispone della funzione always on display ed è in grado di mostrare tutte le informazioni a schermo, limitandone tuttavia la luminosità in automatico. Oltre a ciò esso possiede per la prima volta in assoluto una variante con il corpo in ceramica ed una in acciaio, come teorizzato in vecchi rumor, insieme ad una batteria con 18 ore di autonomia.

Apple Watch 5 introduce poche novità, ma decisamente apprezzate

Apple Watch 5 sarà venduto a 399 dollari per la versione GPS, mentre per avere l’aggiunta della connessione LTE occorrerà spendere esattamente 100 dollari aggiuntivi.