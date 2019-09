Rainbow Six Siege: Ember Rise è finalmente arrivato

La grande espansione Ember Rise per Rainbow Six Siege, è iniziata. Possiamo dunque vedere con esattezza in cosa consiste. Prima di illustrarvi tutte le nuove feature e i nuovi contenuti, vi ricordiamo che il gioco è disponibile solo su PlayStation 4 Xbox One e PC.

Rainbows Six Siege: Ember Rise introdurrà modifiche, miglioramenti e nuovi operatori.

Le note della patch sono ampie e come ogni espansione che si rispetti, il punto forte sono i personaggi giocabili. Ember Rise aggiunge due nuovi operatori: Amaru, un attaccante e Goyo, un difensore. Amaru è dotata del gancio Garra, le consente di agganciarsi a sporgenze, finestre e altre aperture per arrampicarsi. Goyo utilizza uno Scudo Volcan, che ha la funzionalità di uno scudo normale ma con aggiunta di esplosivi che possono eliminare gli attaccanti che cercano di aggirarlo.

Nella quarta stagione, Ember Rise segna anche l’implementazione del passaggio di battaglia ma per ora la Ubisoft ci regala solo qualche “mini” battle pass. Sarà una sorta di “esperienza di apprendimento” come esordisce stesso la Ubisoft, si potranno guadagnare punti e sbloccare varie ricompense.

Con Ember Rise ci sarà inoltre un ampliamento di alcune zone della mappa con aggiunta di un ponte! Ora Casual ospiterà 14 mappe invece di 20, mentre Classificata ne avrà 12 invece di 14 (insieme a Non Classificata).

Ecco a voi alcune modifiche avvenute:

DISTRUZIONE DEL FUCILE

I fucili ora distruggono le travi di legno in modo più affidabile.

DISTRUZIONE DEL BRACCIO LATERALE

Rhino-40 (Revolver Alibi e Maestro) e LFP 586 (Revolver GIGN) avranno lo stesso risultato di distruzione del D-50.

MODIFICHE AL GADGET SECONDARIO

Fumo: gli impatti sono stati sostituiti con uno scudo schierabile

Torre: scudo schierabile sostituito con filo spinato

Jager: Shield distribuibile sostituito con Bulletproof Camera

Gelo: filo spinato sostituito con scudo schierabile

Mira: scudo schierabile sostituito con filo spinato

Lesione: scudo dispiegabile sostituito con telecamera antiproiettile

Maestro: Scudo schierabile sostituito con Granate a impatto

Guardiano: Granata a impatto sostituita con Scudo schierabile

Dokkaebi: Granate stordenti sostituite con Granate fragili

Glaz: Claymore sostituito con Frag Grenades

Nokk: Granate stordenti sostituite con Claymore

OPERATORI SCUDO

Il tempo di ADS è aumentato da 0,4 a 0,6 secondi.

SCIACALLO

Il PDW ora perderà correttamente i danni a distanza.

Danno base: 34 (invariato)

Danno a 18m: 34

Danno a 28m: 26

TWITCH E LEONE

Il 417 ora avrà 10 round aggiuntivi per caricatore.

SPOLETTA

Il tempo di distribuzione della carica del cluster è stato ridotto da 2 secondi a 1,6 secondi.

KAID

Ago A3 Danni aumentati da 33 a 36.

ISPETTORE

Durata aumentata da 8 a 10 secondi.

Abbiamo ridotto la pena di movimento quando guardiamo attraverso il fumo meno punendo, quindi ora raggiungi il tuo livello finale di opacità più rapidamente e subisci meno restrizioni di opacità quando fai piccoli movimenti.

