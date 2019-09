Various Daylife: ecco il gioco di Square Enix per Apple Arcade

La Apple questo settembre ha rivelato numerosi dettagli sull’imminente servizio di abbonamento di giochi dell’azienda: Apple Arcade. Durante la presentazione, la Apple ha annunciato i prezzi di Arcade e mostrato un paio di titoli in esclusiva per il servizio, incluso un titolo di Square Enix: Various Daylife

Il titolo del gioco targato Square Enix, non sorprende affatto dati i precedenti titoli dello stesso sviluppatore, parliamo di titoli come Bravely Defeault e Octopath Traveler. Non sappiamo molto a riguardo ma dal comunicato stampa di Apple:

Various Daylife di Square Enix è il nuovissimo gioco di ruolo dei creatori di Bravely Defeault e Octopath Traveller. Nell’anno 211 dell’era imperiale, i giocatori potranno esplorare un continente appena scoperto mentre vivono in una città chiamata Erebia.

Da questo screenshot postato qui sopra, potete notare una tradizionale battaglia a turni contro un branco di mostri simili a dei lupi.

Avete già visto la presentazione dei modelli Apple XI? Vi ricordiamo che Apple Arcade verrà lanciato il 19 settembre. Il servizio avrà un costo di 5$ al mese, ma lo potrete provare gratis per un mese avendo accesso illimitato ad oltre 100 giochi esclusivi.