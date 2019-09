Intel World Open: gli eSport alle Olimpiadi 2020

Intel ha annunciato l’Intel World Open, un torneo eSport che si svolgerà in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in Giappone. Il torneo includerà il titolo giapponese Street Fighter V e Rocket League, con un montepremi totale di 500.00$ sulla linea.

Intel, insieme ad ESL, ha ospitato IEM PyeongChang durante il periodo delle Olimpiadi invernali del 2018 in Corea del Sud. Kit McConnell, direttore sportivo del CIO, ha commentato:

Siamo entusiasti che Intel stia portando il torneo Intel eSport in Giappone in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mentre esploriamo il coinvolgimento tra gli sport e il movimento olimpico, non vediamo l’ora di imparare da questo evento e continuare ad impegnarci con la comunità appassionata di eSport di tutto il mondo.