Nike partner ufficiale eSport per la lega LPL

Nike ha svelato i kit ufficiali per le 16 squadre che competono nella League of Legends Pro League (LPL). L’accordo fu annunciato per la prima volta a febbraio con una partnership di quattro anni firmata tra Nike e l’organizzatore della LPL, Tj Sports. Nike è quindi diventata il partner ufficiale di abbigliamento e calzature della lega.

Il design è simile per tutte le maglie, con il logo Nike sulla destra e quello della squadra a sinistra; ognuno presenta poi un motivo a chevron sul petto. Invictus Gaming ha una sola stella d’oro sopra il logo della sua squadra, in rappresentazione della vittoria ai Mondiali dell’anno scorso.

I tre rappresentanti LPL ai Mondiali – Invictus Gaming, FunPlus Phoenix e Royal Never Give Up – indosseranno i loro kit durante l’evento a partire dal 2 ottobre. Al momento dell’annuncio della partnership, Eric Wei, Vicepresidente Marketing di categoria presso Nike nella Grande Cina, ha dichiarato:

Siamo molto entusiasti di supportare i team e i giocatori LPL con attrezzature ed allenamento all’avanguardia durante la giornata di gioco programmi che aiuteranno a liberare il loro pieno potenziale.

All’inizio di quest’anno, la Nike è entrata in un’altra partnership di eSport stipulando un accordo pluriennale con l’organizzazione brasiliana FURIA. Ha debuttato con la sua nuova maglia con logo Nike all’ESL One di Colonia a luglio, appena una settimana dopo l’annuncio della partnership.

Anche se si distinguono in piccoli particolari, l’idea di unificare tutta la lega con un’unico kit è stata un’ottima pensata. Va notato inoltre, che non vi sono presenti sponsor sulle maglie, mossa curiosa che sarà corretta sicuramente in un secondo momento, a meno che non siano state applicate delle regole ancora sconosciute.