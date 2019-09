Shinsekai Into the Depths: anche questa volta niente Deep Down

Shinsekai Into the Depths è il nuovo titolo di Capcom esclusivo per Apple Arcade. Parliamo di un gioco action-adventure 3D a scorrimento laterale che ci porterà nelle profondità marine, costringendoci ad affrontare temibili creature subacquee. Si tratta dunque di una nuova IP, che come possiamo vedere dal filmato in calce alla news è assai lontana da Deep Down.

Shinsekai Into the Depths: pietra tombale sul souls-like?

Nelle scorse settimane abbiamo erroneamente pensato a causa di un rumor che il nuovo gioco di Capcom fosse in realtà Deep Down, souls-like gratuito atteso da anni su PlayStation 4. Purtroppo però, dato che il titolo si è rivelato essere qualcosa di completamente diverso, è lecito pensare che ciò possa essere l’ennesima conferma dell’abbandono del team giapponese nei confronti dell’action-game, che a questo punto difficilmente potrebbe vedere la luce, come difficile è un suo annuncio a sorpresa al Tokyo Game Show 2019.