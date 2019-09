Death Stranding tra viaggi, consegne, combattimento e boss fight: ecco il gameplay del TGS 2019

Death Stranding ha aperto le dirette dal Tokyo Game Show 2019 con il suo gameplay di quarantanove minuti mostrato da Hideo Kojima, che per l’occasione è anche salito sul palco per farci una piccola introduzione su ciò che verrà mostrato (ovviamente in lingua giapponese). Come detto in precedenza, è stata proposta una parte di una missione con alcune sequenze modificate per non “spoilerare” troppo ai giocatori.

Death Stranding: la partenza di Sam

Il gameplay si apre con Sam Bridges, il protagonista interpretato da Norman Reedus, partire per la sua missione. Il personaggio può equipaggiarsi e soprattutto, portare con sé alcuni pacchi: più ne vengono equipaggiati, maggiore sarà poi il peso da portare. Il gioco permette inoltre di aprire la mappa e impostare il percorso più consono per raggiungere la meta prefissa e consegnare i pacchi.

Un viaggio contro la natura

La dimostrazione del gameplay ci introduce a ciò che affronteremo nell’action-game! Sam dovrà affrontare i suoi viaggi immerso nella natura, che sarà più avversa che mai. Portare i tanti pacchi sarà una vera impresa, soprattutto nei torrenti e fiumi. Ovviamente anche il BB darà i suoi bei pensieri: il bimbo infatti andrà sempre calmato onde evitare di farlo piangere e attirare troppo l’attenzione. Anche la stamina avrà un “ruolo” fondamentale: Sam dovrà sempre rifocillarsi per riportarla a livelli ottimali.

Gadget e connessione

Durante il viaggio il protagonista può contare su molti gadget che come possiamo vedere, lo aiuteranno a superare gli ostacoli naturali. Un menu veloce e accessibile ci aiuterà ad equipaggiarli velocemente. Inoltre, è possibile notare che le zone non saranno tutte connesse al network interno: allontanandosi troppo si verrà disconnessi dalla rete, ma per connettersi basterà recarsi in uno dei punti di connessione per estendere la portata della rete.

Uno sguardo al “multiplayer sociale”

Il gameplay ha introdotto l’idea di multiplayer sociale della nuova IP di Kojima Productions: i giocatori potranno “condividere” il mondo! Come ci viene proposto dalle immagini, è possibile trovare le scale e gli altri oggetti lasciati dagli altri giocatori e utilizzarli a proprio piacimento. Tra l’altro, sarà anche possibile lasciare dei veri e propri “like” ai giocatori che si renderanno particolarmente utili durante il nostro viaggio. La demo prosegue con il riposo di Sam, che può rigenerare sangue ed energie dormendo o rilassandosi.

Cambio di stivali e carichi persi

In molti avranno notato i tanti stivali portati dal protagonista. Quelli indossati tendono a consumarsi durante il viaggio e ovviamente, è possibile indossarne altri in qualunque momento. Sempre lungo il cammino, sarà possibile imbattersi in qualsiasi momento nei carichi persi dagli altri giocatori: una volta riparati sarà possibile trasportarli e consegnarli al posto loro. Reputate il carico troppo pesante? Il gioco vi mette a disposizione un robot-carrello capace di trasportare il carico extra, ma utilizzabile anche come skateboard!

Finalmente l’azione: stealth e combat system

Non solo viaggio e basta! Finalmente la demo mostra anche spezzoni ricchi d’azione. Sam, giunto in un campo di contaminazione (così pare), affronta prima un nemico (umano) in modalità stealth, neutralizzandolo con una corda, per poi affrontare e difendersi da molti nemici usando uno spara-bolas capace di legare i nemici. Tra le armi occasionali, troviamo anche e ovviamente le nostre valigie, che possono essere scagliate contro coloro che ci si parano davanti. Ma come fuggire dal pericolo? Semplice: basta rubare un veicolo e scappare il più lontano possibile!

La morte spiaggiante!

Come prevedibile, Kojima ha deciso di mostrare anche la meccanica della “Death Stranding”. Arrivati in una cittadina cupa, assistiamo all’attivazione del “fiore robotico” che segnala la presenza di creature dall’altro mondo. Annunciando la nostra presenza, i mostri tenderanno a catturarci e spedirci “dall’altra parte”, dove sembrerebbero esserci delle vere e proprie boss fight. Sam, per tornare nel mondo reale, dovrà assolutamente battere il boss di turno (in questo caso una specie di leone gigante). Il combattimento parrebbe focalizzarsi sul lancio di granate ematiche, forse l’unica arma capace di abbattere la bestia. Sconfiggendola, assistiamo al ritorno immediato al mondo reale. Con ogni probabilità, tutte le “altre parti” saranno differenti tra di loro.

Terme e moto

Un’altra delle particolarità del gioco sarà quella di rigenerarsi in terme naturali: una volta localizzate e utilizzate, queste possono essere segnalate anche agli altri giocatori. Fa la sua comparsa anche la moto di Sam: questa funziona a batteria e può trasportare sia il personaggio che parte dei carichi. Per forza di cose il veicolo non potrà affrontare tutti i terreni: i giocatori possono di fatto lasciare dei segnali in-game, avvertendo gli altri dell’impossibilità di proseguire sul mezzo a due ruote. La dimostrazione si conclude con Sam che porta a compimento la missione consegnando il carico, connettendo un’altra zona del mondo e infine, recandosi nei suoi alloggi. Qui i giocatori possono riposare e recuperare sangue e stamina, oltre a fare una doccia e utilizzare i servizi sanitari a loro piacimento!

