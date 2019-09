Lucifer: una foto ufficiale conferma l’inizio delle riprese

Lucifer, serie Netflix che vede come eroe principale l’omonimo personaggio che ha fatto capolino in Sandman di Neil Gaiman (per poi diventare uno spin-off), tornerà con una quinta e conclusiva stagione, come vi avevamo riportato con un messaggio ufficiale dell’attore protagonista. Ma c’è una novità interessante, che sarà sicuramente un ottima notizia per i fan.

Lucifer: avvio alla produzione

Da poco tempo, sulla pagina Instagram del servizio streaming, è apparso, in una foto, il bellissimo e affascinante Tom Ellis, che ha in mano una scritta che non lascia adito a dubbi: le riprese della season finale sono cominciate. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito e vi aggiorneremo prontamente.