The Stand: tutte le novità sul cast dello show

The Stand è la nuova serie CBS di 10 episodi che è ispirata all’omonimo romanzo di Stephen King, conosciuto in Italia come L’ombra dello scorpione. Nel libro, quasi l’intera razza umana è stata sterminata a causa di un virus e solo poche persone sono riuscite a sopravvivere alla catastrofe.

The Stand: tutte le new entries

Tempo fa vi avevamo rivelato che sarebbe stato presente, all’interno dello show, Marilyn Manson in ruolo non meglio specificato anche se si vociferava che fosse Thrasher Man o Randal Flagg in persona, il villain dell’opera. Ma quest’ultimo non è possibile, visto che Collider ha confermato che sarà interpretato da Alexander Skarsgård, fratello di Bill, che per una strana coincidenza, ha prestato il volto ad un altro iconico antagonista di King: It. Ma le novità non finiscono qui, visto che The Hollywood Reporter ha riportato che saranno presenti anche James Marsden (Stu Redman), Amber Heard (Nadine Cross), Whoopi Goldberg (Mother Abagail), Greg Kinnear (Glen Bateman), Odessa Young (Frannie Goldsmith) e molti altri ancora.