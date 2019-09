Dragon Ball Z Kakarot: annunciata data d’uscita europea, Season Pass e Collector’s Edition

In seguito all’annuncio sul sito ufficiale di Bandai Namco per la data d’uscita giapponese dedicata a Dragon Ball Z Kakarot, la compagnia nipponica ha svelato anche la data di rilascio sul territorio europeo e non solo. L’opera targata CyberConnect 2 sarà lanciata sul mercato dalla giornata del 17 gennaio 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4, dove, proprio per l’occasione, lo studio ha pubblicato un nuovo video incentrato sull’arco narrativo del terribile Majin Buu.

Dragon Ball Z Kakarot: ecco i dettagli sui bonus preorder e Collector’s Edition

Inoltre, Bandai Namco ha annunciato il Season Pass, dove non abbiamo informazioni su cosa garantirà quest’ultimo. Come se non bastasse, sono stati annunciati anche alcuni bonus preorder, i quali garantiranno a l’Accesso Anticipato all’allenamento di Bonyu, quest secondaria “Sfida con gli amici” e un oggetto di cui non si sa ancora nulla.

In aggiunta, è stata anche svelata ufficialmente la Collector’s Edition, che includerà al suo interno il gioco completo, Season Pass, Artbook, custodia in Steelbook di metallo, mappa di gioco, e un diorama dalla dimensioni 20x20x20cm. Insomma, sembrerebbe che l’opera abbia ricevuto succose informazioni nelle ultime ore. Siete felici dell’annuncio? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti qui sotto.

