Ring Fit Adventure: svelata la nuova esperienza per Nintendo Switch

Niente Switch Fit: la nuova esperienza per Nintendo Switch è in realtà Ring Fit Adventure, un nuovo gioco di avventura dove grazie a due semplici accessori il corpo del giocatore diventerà il vero e proprio mezzo di controllo. Niente tasti da premere, dunque, ma solo corsa sul posto e un semplice comando per saltare e sferrare attacchi.

Ring Fit Adventure: ecco come funziona

Il gioco verrà venduto in bundle con due accessori: un cerchio, chiamato Ring-Con e una fascia per la gamba. In entrambi gli accessori verrà inserito uno dei deu Joy-Con. Correndo sul posto, la fascia rileva il movimento della gamba e sposta il personaggio su schermo, mentre invece con il Ring-Con sarà possibile saltare direzionandolo verso il basso oppure lanciare attacchi muovendolo a destra, sinistra e verso il centro.

I combattimenti sono a turni e sfruttano le Tecniche Fitness. Ne esistono di diversi tipi, che sfruttano i movimenti delle braccia, delle gambe e addirittura le posizioni delle Yoga. Nel gioco è ovviamente possibile aumentare di livello, sono presenti i dungeon e delle quest da risolvere. Il lato fitness è comunque presente, con esercizi fisici per migliorare sia il proprio allenamento che nel gioco, diventando così dei provetti guerrieri in movimento. Sono anche presenti i livelli di difficoltà, per non incontrare ostacoli dipendenti ovviamente dallo stato di forma fisica del giocatore.

Un vero e proprio gioco d’avventura, però con possibilità di fare esercizio fisico. Vi lasciamo al filmato di presentazione, disponibile in calce alla notizia, ricordandovi che il titolo debutterà in Italia a partire dal 18 ottobre 2019, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch.