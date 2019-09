Daemon X Machina Video Recensione

Daemon X Machina, ecco la nostra video recensione. Per tutte le nostre review, vi invitiamo a consultare la nostra sezione dedicata. Ecco un piccolo estratto:

Possiamo tranquillamente affermare che Daemon X Machina mi ha convinto al cento per cento: al netto di qualche imperfezione marginale, Marvelous si è dimostrata incredibilmente ricettiva alle critiche e, in brevissimo tempo, ha saputo correggere il tiro con estrema competenza per lanciare un’inedito sparatutto con tutte le carte in regola per riprendere il discorso lasciato anni or sono in sospeso da FromSoftware. Le infinite possibilità di configurazione, tanto delle varie interfacce quanto degli agili mini robot, lo rendono un gioco capace di fare breccia anche nei cuori dei non appassionati, che farebbero bene a riservargli la dovuta attenzione tra un titolone blasonato e l’altro. L’eclettica libreria di Switch si arricchisce perciò di una nuova, preziosa gemma che, mi auguro, rappresenti soltanto il primo passo di una lunga, lunghissima serie.