Yakuza Like A Dragon: svelati trailer e sottotitolo ufficiale del nuovo gioco

Il settimo capitolo di Yakuza ha finalmente un sottotitolo ufficiale anche per l’occidente. A svelarlo è SEGA, grazie al trailer lanciato nelle scorse ore tramite i suoi canali social in occasione del Tokyo Game Show 2019.

Yakuza: chiamatelo Like a Dragon

Il sottotitolo ufficiale, come avete potuto intuire dal titolo della notizia è Like A Dragon. Il gioco è oramai ad un ottimo punto dello sviluppo, tanto che già dispone di una finestra di lancio ufficiale per il Giappone, prevista per gennaio 2020 su PlayStation 4. Nel mentre che restiamo in attesa di un suo periodo di uscita anche per noi occidentali, vi invitiamo a dare uno sguardo al nuovo filmato (disponibile in calce alla notizia) e leggere gli ultimi dettagli sul gameplay visitando questo indirizzo.