Final Fantasy VII Remake: 14 minuti di gameplay in 4K

Dopo il trailer di ieri è ancora una volta l’occasione giusta per parlare di Final Fantasy VII Remake. Come? Grazie ad un video di gioco, pubblicato da PlayStation, dove vengono mostrati 14 minuti di gioco in 4K tratti dalla versione PlayStation 4 del titolo.

Final Fantasy VII Remake: la demo dell’E3 2019

La demo di gioco non è tratta dall’attuale Tokyo Game Show 2019 in fase di svolgimento, bensì dalla build dell’E3 2019. Il footage, lungo 14 minuti, ci mostra l’esplorazione dell’ambiente di gioco, i nuovi combattimenti in tempo reale e molto altro. Il tutto ovviamente con eccellente qualità: 30fps granitici e una risoluzione in 4K.