Casse Premio: in UK proposte misure durissime

Le casse premio sono ancora al centro di una diatriba sociale e politica. Le ultime dichiarazioni di peso in merito provengono dal comunicato per la Cultura, il Digitale, i Media e lo Sport del Regno Unito, dove tramite un report è stata proposta una presa di posizione decisamente dura nei confronti del fenomeno.

Casse premio: anche il PEGI dovrebbe avere un’influenza?

Secondo quanto riportato dalla DCMS, le misure contro le loot boxes devono essere attuate dal PEGI. Come? Semplicemente dando un rating (ovvero il minimo di età consigliato per giocare ad un determinato videogioco) più alto se il gioco contenesse questo sistema definito d’azzardo. Inoltre per i giochi con PEGI consigliato per i bambini non dovrebbero assolutamente avere delle loot boxes al loro interno. Ovviamente sono solo proposte, che però potrebbero anche trovare il consenso di qualche parlamentare nel paese e anche fuori. La battaglia è solo agli inizi: per vedere gli effetti delle critiche bisognerà attendere ancora qualche anno.

