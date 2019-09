Ys IX Monstrum Nox: video di gioco dal Tokyo Game Show 2019

Durante il Tokyo Game Show 2019, Falcom ha mostrato un nuovo video di gioco dedicato a Ys IX Monstrum. Il titolo, previsto in Giappone per il 26 settembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4 si è mostrato durante il live stream di Famitsu x Dengeki.

Ys IX Monstrum Nox: 12 minuti di gameplay

Il filmato, che trovate in calce alla notizia, mostra 12 minuti di gameplay del nuovo gioco. I combattimenti sono ovviamente i più grandi protagonisti, ma anche l’esplorazione dei dungeon è decisamente approfondita. Il tutto è accompagnato dal commento degli sviluppatori, purtroppo però disponibile solamente in lingua nipponica. Vi ricordiamo che il titolo non ha ancora una data di uscita per l’occidente, ma vi aggiorneremo in merito il prima possibile.

