Death Stranding: Kojima è pronto per la seconda sessione al TGS 2019

Death Stranding tornerà protagonista al Tokyo Game Show 2019 sabato, grazie ad un nuovo video di gameplay. A svelarlo è Hideo Kojima, tramite un post lanciato su Twitter nel corso della giornata odierna, senza però voler dare ulteriori dettagli in merito.

Kojima come da tradizione non ha dichiarato cosa ci aspetta, specificando però un aspetto molto importante del tutto: sabato sarà la giornata giusta per i fan di Norman Reedus. Il designer ha infatti dichiarato che la sessione del fine settimana sarà molto amata dai fan dell’attore. Dobbiamo aspettarci ancora di più rispetto a quello visto questa mattina?

Just finished the practice for Saturday. Since we play the actual game I can talk slowly. I hope we won’t screw up as it won’t have any fast action play. This Saturday session would be loved especially by Norman’s fan, I guess👍🌈🦀🐟🐬🐋☔️💀👶✋ pic.twitter.com/px6P1ZoSXs

