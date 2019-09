Harvest Moon Mad Dash: data di lancio per il Nord America

Harvest Moon Mad Dash ha finalmente ottenuto una data di uscita. Come comunicato nel corso del Tokyo Game Show 2019, purtroppo, al momento si tratta della data di uscita per il Nord America e non per l’Europa, ma l’annuncio fa comunque intendere che la versione per il Vecchio Continente sia in dirittura d’arrivo.

Harvest Moon Mad Dash: il puzzle game arriva ad ottobre

Ad annunciare la data di uscita ci ha pensato Natsume, il publisher del gioco. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch il 29 ottobre in Nord America. Chiunque prenoterà il titolo potrà ottenere come bonus un portachiavi a forma di pecora. Vi lasciamo all’ultimo trailer, diramato nelle scorse ore: lo trovate, come di consueto, in calce alla notizia.

