Close to the Sun: ecco quando il titolo uscirà su console

Wired Production e Storm in a Teacup hanno recentemente annunciato la data d’uscita ufficiale su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch di Close to the Sun, titolo attualmente disponibile sul mercato per PC. Le versioni console raggiungeranno gli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 29 ottobre, dove tutt’ora è possibile prenotare la Collector’s Edition sul sito ufficiale.

Ecco cosa contiene la Collector’s Edition:

Disco in vinile da 7 contenente la traccia musicale Close to the Sun di Porcelain Pill

Inoltre, di seguito vi riportiamo la descrizione ufficiale del prodotto.

Ambientato in un diciannovesimo secolo alternativo in cui Nikola Tesla, il famoso inventore e precursore dei tempi, è stato in grado di esprimere tutto il suo potenziale e cambiare il mondo per sempre, Close to the Sun vede i giocatori salire a bordo dell’Helios, una colossale nave da ricerca scientifica, immersa nell’orrore e nel mistero. Nei panni dell’eroina, Rose, i giocatori si ritrovano a camminare in enormi ambienti, in cerca della sorella perduta sulla maestosa ma misteriosa nave creata da Tesla. Dov’è Ada e cosa è successo? Le grandi sale sono vuote. La puzza di carne in decomposizione impregna l’aria. Silenzio. Una sola parola è dipinta sull’ingresso… QUARANTENA!

Usando la potenza pura di Unreal Engine 4 e adottando le tecnologie più avanzate per aumentare la resa e la qualità all’interno del gioco e offrire un’esperienza mozzafiato ai giocatori, il prodotto ha già suscitato notevole interesse e apprezzamento da parte della critica e dei fan. Close to the Sun è già disponibile sull’Epic Games Store e il lancio su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch è fissato per il 29 ottobre 2019.