Shenmue 3, il trailer del TGS 2019 è tutto incentrato sull’ambientazione e sul mood generale

A poco più di due mesi dal lancio ufficiale, Ys Net e Deep Silver hanno pubblicato un nuovo trailer di Shenmue 3, diffuso in occasione del Tokyo Game Show 2019. Il filmato, intitolato “Spirit of the Land” è una lunga carrellata di ambientazioni, perfetto per entrare nel mood del gioco di Yu Suzuki.

Shenmue 3, ecco il trailer del TGS 2019

Il trailer rende da subito evidente uno dei maggiori punti di forza del terzo capitolo, ovvero la cura riposta – al di là dei tecnicismi – nei dettagli, sia di giorno che di notte e all’interno e all’esterno dei villaggi. Shenmue 3 promette di mantenere inalterata l’atmosfera dei primi due titoli, arricchendola anzi di soluzioni impossibili da ottenere vent’anni fa.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Shenmue 3 verrà pubblicato su PlayStation 4 e PC il prossimo 19 novembre. Le edizioni limitate, disponibili su Limited Run Games, verranno distribuite con 10 giorni di anticipo per festeggiare il ventennale del rilascio del Dreamcast.