Sword Art Online Alicization Lycoris, boss fight migliorate e novità tecniche nello streaming del TGS

Sword Art Online: Alicization Lycoris è tornato a mostrarsi in occasione del Tokyo Game Show 2019: durante la fiera nipponica, infatti, Bandai Namco e Dangeki Online hanno pubblicato un nuovo, esteso gameplay dedicato all’RPG multiplayer, della durata di oltre 10 minuti.

Sword Art Online tornerà anche in Europa nel 2020

Il filmato, andato in onda nel corso di uno streaming nato da una collaborazione con l’evento Famitsu x Dengeki, alterna momenti di combattimento ad altri focalizzati sulla gestione del party, non mancando neppure di offrire qualche dettaglio in più su elementi di gameplay come la pausa tattica, indispensabile per affrontare boss e miniboss.

Il nuovo capitolo della serie promette di essere più raffinato dei suoi predecessori, sia in termini di gameplay – con diversi elementi presi di peso da Monster Hunter – che tecnici, puntando ai 60 fps su tutte le piattaforme, anche le console base.

Sword Art Online: Alicization Lycoris dovrebbe essere rilasciato in occidente nel corso del 2020 (probabilmente nella prima metà dell’anno), su PC, PlayStation 4 e Xbox One.