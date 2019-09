The Game Awards, Geoff Keighley annuncia la data dell’edizione 2019

L’edizione 2019 dei The Game Awards si svolgerà il prossimo 12 dicembre nel Microsoft Theater di Los Angeles, location che solitamente ospita anche diversi eventi nel corso dell’E3.

A confermarlo è stato Geoff Keighley, storico presentatore dell’evento, che quest’anno festeggia la sua quinta edizione. Di seguito vi riportiamo, tradotto, il suo messaggio pubblicato su Twitter.

“Nel corso dei passati otto mesi ho silenziosamente viaggiato per tutto il mondo per parlare con i creativi che ritengo possano essere d’ispirazione. Quando mi siedo a discutere con loro, tutto quel che faccio è chiedere una semplice domanda: ‘Perché continui a sviluppare videogiochi?’ A prescindere da quel che succede nella vita privata o nel resto del mondo, l’atto di creare qualcosa è un obiettivo intimo e di realizzazione personale, pieno di sacrifici e di sfide e mosso dall’opportunità di poter avere un impatto sulla gente. Al loro meglio, i videogiochi ci fanno sentire vivi.”

“Oggi sono felice di condividere con voi la data dei prossimi The Game Awards: giovedì 12 dicembre. Quest’anno, lo show celebrerà gli impulsi creativi dell’industria, e io metterò a disposizione il palco a un gruppo di team visionari e selezionati che potranno condividere i loro nuovi progetti con voi.”

“Sono onorato di avere a disposizione questo evento per celebrare la nostra passione condivisa su scala globale. Nelle prossime settimane conoscerete più approfonditamente i nostri piani per il quinto anniversario. Sarà un’occasione davvero speciale.”

