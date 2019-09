Killer Queen Black, in arrivo su Nintendo Switch

Lo sviluppatore Liquid Bit ha mostrato un nuovo trailer di Killer Queen Black che include la data di uscita tramite Nintendo, l’11 ottobre. Costerà 20$, con un piccolo sconto pre-acquisto.

Arriva un nuovo gioco multiplayer per Nintendo Switch: Killer Queen Black

Il gioco arcade ha debuttato per la prima volta nel 2013 ed è diventato un popolare arcade stand-up e nel circuito competitivo. Liquid Bit si vanta che questa versione includa un tutorial, una sorta di modalità spettatore, un tracker stat e modalità online classificate, non classificate e personalizzate.

In loco si può giocare con un massimo di 4 giocatori oppure 8 giocatori se collegati al sistema Switch. Una volta lanciato, sfoggerà anche il cross-play online con le versioni PC e Xbox One. In Killer Queen i giocatori possono ottenere la vittoria in tre modi: Militare, Economico o Lumaca.

L’esercito comporta l’abbattimento della Regina nemica tre volte in una partita, ma ovviamente la Regina rispetto alle altre unità è molto più veloce ed agile. L’economia si ottiene facendo in modo che i lavoratori rubino un determinato numero di bacche e le riportino all’alveare. La vittoria della lumaca è un tiro alla fune per guidare lentamente una lumaca verso un traguardo; la varietà delle condizioni di vittoria implica che le squadre dovranno spesso cambiare i propri obbiettivi e le proprie difese man mano che la partita procede.