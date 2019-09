iPad: svelato un nuovo modello economico

Nel corso del recente evento Keynote Apple ha svelato la sua nuova linea di iPhone XI, oltre a diversi altri dispositivi importanti. Tra questi figurano l’Apple Watch 5 e la settima generazione di iPad. Essa presenta non molte differenze con il precedente modello, che comunque risultano gradite.

Questa nuova versione presenta un display Retina non più da 9.7, ma da 10.2 pollici, mantenendo tuttavia le spesse cornici che lo contraddistinguono ed il pulsante home fisico. Oltre a ciò al suo interno presenta un processore A10, lo stesso inizialmente approdato su iPhone 7. Per il resto non vi sono particolari novità, oltre alla presenza di un connettore smart, da utilizzare per le tastiere Apple magnetiche vendute separatamente.

l’iPad di settima generazione fa dei piccoli passi avanti

Il nuovo iPad di settima generazione è venduto a partire da 389 euro.