Esports Charts annuncia partnership con TSM

L’agenzia analitica Esports Charts ha annunciato una partnership con l’organizzazione nordamericana TSM. I grafici Esports forniranno a TSM statistiche ed analisi sui team e sulle personalità dell’organizzazione nei rapporti mensili.

I dati forniti dagli Esports Charts includono prestazioni dei media, preferenze del pubblico, popolarità e crescita e livelli di coinvolgimento. Tutto ciò è per aiutare l’organizzazione a comprendere e valutare le “attuali tendenze e percorsi di sviluppo del mercato degli Esports“.

Il fondatore di Esports Charts, Ivan Danishevsky, ha commentato la partnership dicendo:

Riteniamo che il nostro lavoro non offra valore solo agli Esport in generale, ma anche a team e organizzazioni in particolare. La nostra analisi fornisce metriche sulle prestazioni di trasmissione che consentono migliori relazioni sponsor-organizzazione migliorando così la potenza pubblicitaria e la crescita dei profitti per i nostri grandi partner come il Team SoloMid. Sono orgoglioso di migliorare gli Esport, insieme!