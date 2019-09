Star Wars Pinball Recensione | Era da parecchio tempo che volevo giocare qualche titolo basato sul pinball. In effetti è un genere che sta via via scomparendo e, anche al di fuori del contesto videoludico, nei bar o sale giochi (le poche rimaste) non è facile trovare il tanto ambito flipper. Tornando ai videogame, giusto qualche produzione indie come Yoku’s Island Express ha cercato di non far dimenticare il genere, considerando che il gioco sia un platform metroivania basato proprio sulle meccaniche da pinball. Ma senza indugiar oltre, cosa si ottiene unendo il celebre Star Wars e il flipper? Semplice, il risultato è Star Wars Pinball di Zen Studios, proprio oggi in uscita su Nintendo Switch e che si dimostra più interessante di quanto possa sembrare all’apparenza, pur trattandosi di un prodotto volutamente semplice e senza troppe pretese, nato per offrire un’esperienza arcade e staccando la spina da tutto il resto. Ordunque, andiamo a vedere cosa offre e come si comporta Star Wars Pinball sull’ibrida console della grande N.

Screenshot di uno dei tavoli

“Io sono tuo padre” (Star Wars Pinball)

Avviando il gioco in modalità portatile, la prima cosa che è possibile notare è l’implementazione dei comandi touch. Potrà sembrarvi un elemento di poco conto, eppure una marea di produzioni (anche Nintendo) non permettono di navigare nei menu con il semplice tocco sullo schermo. Le uniche della casa di Kyoto che ricordiamo sono infatti Super Mario Maker 2 e Yoshi’s Crafted World. Chiaro si tratti di una piccolezza, ma fa sempre piacere quando gli sviluppatori ricordano che esiste anche il touch screen, specie se consideriamo che Switch venga utilizzata soprattutto in portatile. Tuttavia, la feature che rende più peculiare e caratteristico Star Wars Pinball in modalità handheld è la possibilità di giocarlo non solo con schermo in orizzontale, ma anche in verticale, appoggiando quindi la console su un piano (ad esempio un tavolo) e pigiando i pulsanti come se si stesse usando un flipper reale, emulando l’esperienza. Anche su TV il gioco si comporta bene, ma riteniamo che in portatile sia di gran lunga più comodo e veloce, nonché immediato nella navigazione dei menu grazie ai comandi touch integrati. Star Wars Pinball offre inoltre un buon quantitativo di contenuti che spaziano dalla Carriera, il classico giocatore singolo o multigiocatore locale e anche una modalità online suddivisa in Partite Lega e Tornei Galattici. Nella prima si affrontano giocatori non in sfide 1 vs 1, ma superando i loro record, cercando di salire di livello e ambire ad una lega superiore (si comincia da Bronzo III). La seconda invece consiste appunto in tornei aperti da giocatori e sviluppatori e lo scopo è piazzarsi in prima posizione rispetto agli altri. Ovviamente essendo tornei creati dall’utenza, le regole e le condizioni variano a seconda di ciò che decide il creatore. Va però fatto presente che si poteva di sicuro osare un pochino di più per l’online. In ogni caso, la modalità che interessa in particolare è la Carriera. Essa si suddivide in cinque Operazioni in cui affrontare svariate missioni. Ognuna di queste dispone di tavoli che vanno a riprendere momenti clou dei vari film e sfide specifiche. Per superare una missione è necessario ottenere minimo la medaglia di bronzo, ma questo ci farà conquistare un solo holocron, utili per sbloccare e potenziare i talenti e poteri della forza da utilizzare durante le partite per incrementare determinati parametri (si arriva a tre con l’oro). Prima di avviare una missione consigliamo di dare un’occhiata alla guida del tavolo che andrete ad affrontare, questo perché ognuno ha tante varianti interessanti che vanno ad aprire scenari particolari e persino dei veri e propri minigiochi tra duelli alla spada laser, sezioni in stile shoot’em up e così via che danno senz’altro un po’ di pepe alla produzione. La guida ci illustra proprio gli elementi da colpire per sbloccare le svariate sequenze e tutto ciò di cui dispone. I tavoli sono ben realizzati e in termini di varietà quanto offerto in linea di massima ci ha convinti, soprattutto grazie ad un gameplay semplice ma efficace. Star Wars Pinball risulta tecnicamente fluido e senza intoppi e il ritmo della velocità è decisamente piacevole, creando la giusta dose di adrenalina e riflessi pronti per non perdere la pallina e colpirla per indirizzarla dove più opportuno per totalizzare i punteggi migliori. Lanciandola in punti specifici del flipper possiamo sbloccare oltre ai minigiochi anche delle sequenze dei film con cui interagire. Essendo l’idea avvincente, si poteva osare di più da questo punto di vista, infatti la produzione non fa più del minimo indispensabile in tal senso. Ad accompagnare le nostre spettacolari partite ci pensa la colonna sonora chiaramente caratterizzata dai brani tipici di Star Wars, dalla Marcia Imperiale a tutto il resto, anche se risultano abbastanza poche le tracce musicali. Molto simpatico invece poterle sbloccare durante la Carriera per attivarle nel menu iniziale attraverso l’apposito jukebox. Lo scopo di un pinball game non credo debba spiegarvelo io, invece. Sappiate che l’implementazione degli elementi di Star Wars non si limita solo al compitino da puro fanservice per trainare le vendite del gioco, dona altresì alcuni aspetti peculiari nel gameplay, anche se era lecito aspettarsi qualcosina in più, visto il potenziale. Tutto sommato, Star Wars Pinball è piacevolissimo da giocare e la Carriera nella sua semplicità offre diverse ore di divertimento, notevole per partite mordi e fuggi. Infatti, pur potendolo collegare alla TV, il titolo in questione ben si sposa con la portabilità della console ibrida di Nintendo.

Star Wars Pinball è un simpatico gioco che unisce il flipper alla saga di successo creata da George Lucas. Chiaro che il marchio serva a trainare le vendite del prodotto però possiamo affermare che l’operazione sia riuscita, non limitandosi solo al puro fanservice, offrendo alcune cosucce interessanti che soprattutto i fan apprezzeranno. Un titolo semplice, immediato che forse poteva osare un pochino di più nei contenuti, i quali rimangono pur sempre validi. Star Wars Pinball è la classica opera senza pretese e di natura arcade pensata apposta per offrire un po’ di sfida, divertimento e staccare la spina da tutto. Un gioco senza dubbio consigliato a chi cerca un’esperienza pinball o ai fan di Star Wars. Se poi apprezzate entrambe le cose, allora è il titolo che fa per voi.