Anthem si unisce ad EA ed Origin Access

Anche se Anthem ha incontrato numerosi problemi, lo sviluppatore BioWare rimane impegnato nel progetto, confermando che il gioco si è unito ai dispositivi EA ed Origin Access su PC, Playstation 4 e Xbox One.

Anthem arriva sui dispositivi Access di EA ed Origin

L’editore EA ha condiviso la notizia in un blog, affermando che l’edizione standard di Anthem è accessibile a tutti i membri EA Access ed Origin Access Basic. L’edizione del gioco Legion of Dawn è disponibile solo per coloro che hanno un abbonamento ad Origin Access Premier.

BioWare ha inoltre rivelato i piani post-lancio dopo l’uscita del gioco all’inizio di quest’anno. Includono diversi eventi di gioco libero, missioni e miglioramenti. Alcune di queste aggiunte tuttavia, sono state ritardare perché lo studio sta affrontando preoccupazioni più urgenti.

Anche se il direttore generale di BioWare ha confermato che il lancio di Anthem è stato più duro del previsto, lo sparatutto a cielo aperto ha visto un forte primo mese di vendite negli Stati Uniti.