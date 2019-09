Resident Evil Project Resistence: ecco i nuovi dettagli

Capcom ha ufficialmente chiuso il sipario sulla sua prossima avventura di Resident Evil, provvisoriamente conosciuta come Project Resistance , durante il Tokyo Game Show di quest’anno. All’inizio di questa settimana, la società ha rivelato il primo trailer di gioco , e ora ha condiviso alcuni dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi dal prossimo titolo.

Nuove informazioni su Resident Evil Project, il gioco multiplayer

A differenza del tradizionale gioco Resident Evil, Project Resistance è un’esperienza multiplayer asimmetrica 4v1. Quattro giocatori devono lavorare insieme per superare le trappole e altri pericoli mortali posti dalla solitaria Mastermind, che è in grado di manipolare l’ambiente e persino controllare i nemici. Come descrive Capcom:

In ogni partita 4v1, un giocatore Mastermind segue i quattro Sopravvissuti attraverso una rete di telecamere di sicurezza, rimanendo un passo avanti ad ogni turno per impedirne la fuga. Mastermind traccia una rotta mortale brandendo un mazzo strategico di carte per creare pericolosi ostacoli per i Sopravvissuti, come evocare creature malvagie, piazzare trappole, manipolare l’ambiente e armare telecamere di sicurezza. Può anche controllare direttamente gli zombi in gioco. Inoltre, i giocatori di Mastermind possono persino entrare nella trincea del torreggiante e mortale Tyrant per la prima volta nella storia del franchising.

I quattro giocatori sopravvissuti non sono completamente indifesi di fronte a questi orrori. Ogni personaggio ha le sue abilità uniche, che i giocatori dovranno usare per superare le trappole di Mastermind. In questo Resident Evil, il lavoro di squadra sarà anche vitale per sopravvivere, poiché i giocatori dovranno lavorare insieme per risolvere “obiettivi di missione in stile puzzle” e fuggire prima che scada il tempo.