Bloodshot sarà staccato dall’universo cinematografico di riferimento

Bloodshot (del quale potrebbe arrivare il trailer ad ottobre) è il nuovo film ispirato all’omonimo personaggio fumettistico, un supersoldato riportato in vita dalla nanotecnologia. La figura verrà interpretata da Vin Diesel, che ha il fisico e il portamento perfetto per il ruolo. Da poco tempo abbiamo anche altre novità sulla pellicola riportate direttamente da The Hollywood Reporter.

Bloodshot sarà indipendente

L’opera, prodotta da Sony, come nel caso di Spider-Man con l’MCU, sarà staccata dall’universo cinematografico di riferimento, Il Valiant Cinematic Universe che ad ora comprenderà solo Harbinger e sarà gestito da Paramount Pictures. Vedremo quindi chi avrà la meglio tra le nuove produzioni che saranno nelle sale prossimamente.