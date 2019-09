Avengers Endgame: ecco la nuova linea di Funk Pop legata ai memes del film

Avengers Endgame è di sicuro uno dei film che ha fatto più notizia nel corso di quest’anno, oltre ad esser riuscito a piazzarsi al primo posto come miglior incasso della storia del cinema. Come di consueto, anche il lungometraggio ha le sue action figure Funko Pop, diventate oramai, da qualche anno, dei veri e propri must per appassionati e non solo.

Avengers Endgame: i nuovi pupazzetti

Il sito Comic Book ha mostrato, qualche ora fa, un’inedita linea di queste statuette dedicate solamente ai memes comici generati dall’opera: abbiamo Spider-Man con il guanto creato da Tony Stark, Thanos in versione agricoltore, Cap con lo scudo frantumato e il martello di Thor, Korg gamer, Captain Marvel con la nuova acconciatura, Thor con in mano un pezzo di pizza e Hulk che offre un taco. Qual’è il vostro preferito? Fatecelo sapere nei commenti.