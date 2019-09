To The Moon: data di uscita per la versione Nintendo Switch

To The Moon è finalmente pronto a sbarcare su Nintendo Switch. La data di uscita è stata annunciata oggi tramite un trailer, pubblicato nel corso delle scorse ore, che mostra ancora la conversione da RPG Maker a Unity, necessaria per far girare il titolo sulla console della casa di Kyoto.

To The Moon: arrivo previsto a gennaio

Il gioco arriverà su Nintendo Switch a gennaio, più precisamente giovedì 16. A pubblicare il gioco sarà Freebird Games, in partnership con XD Network. La conversione è comincia a febbraio del 2019: questo significa che ci sono voluti poco meno di 6 mesi per poter avere la versione definitiva, oramai pronta per il lancio.

