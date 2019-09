Call of Duty Modern Warfare è stato bandito in Russia?

Stando ad alcuni report che arrivano dalla Russia, Call of Duty Modern Warfare potrebbe essere bannato dal paese. Nelle ultime ore infatti il gioco è sparito dal PlayStation Store e tutti i pre-order sono stati immediatamente cancellati e rimborsati.

Call of Duty Modern Warfare: ecco cosa sta succedendo

Oltre ai pre-order cancellati e alla sparizione del gioco, il supporto di Sony ha dichiarato che il gioco non sarà distribuito digitalmente. Al momento il titolo è ancora disponibile su Xbox e Battle.net, ma non è chiaro se nelle prossime ore verrà rimosso. Tutto fa pensare ovviamente ad un ban dello shooter in tutto il paese. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito e come verrà la gestita la questione per le copie fisiche.

Per altri aggiornamenti e notizie visitate la sezione Games.