Nioh 2 Video Provato

Nioh 2, ecco il nostro video provato. Vi lasciamo con un piccolo estratto dell'articolo:

Nioh 2, insomma, simboleggia il sequel potenzialmente perfetto: la formula di gioco è stata ampliata mediante l’introduzione di meccaniche interessanti, stimolanti e perfette nell’impreziosire la componente ludica senza stravolgere l’anima del combat system della produzione e le boss fight – seppur con qualche lecito dubbio sul corretto bilanciamento – rappresentano un’esperienza tanto annichilente quanto vibrante. Abbiamo osservato ancora troppo poco per esprimere giudizi approfonditi, ma su un aspetto non abbiamo dubbi: coloro che hanno carnalmente amato il primo capitolo, in Nioh 2 troveranno le medesime masochiste emozioni, soltanto al doppio della potenza e al triplo dell’intensità.