The Surge 2: pubblicato lo story trailer, tra vita eterna e oblio

Con The Surge 2 eravamo rimasti, la scorsa settimana, al video You Are What You Kill, che mostrava come il giocatore potrà “vestirsi” con armature e armi dei nemici fatti a pezzi. Poco fa Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo video, incentrato stavolta sulla storia, che potete vedere in fondo alla notizia.

The Surge 2: i misteri di Jericho City e del nonovirus deFrag

Il nuovo capitolo del titolo di Deck13 inizia dopo il lancio del razzo Utopia e del diffondersi del nanovirus deFrag. A Jericho City, un guerriero solitario dovrà superare gli inferi per scoprire le verità sul virus e cosa nasconde la città. E dove compare una ragazzina, Athena, con cui il protagonista avrà una connessione speciale. Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 24 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.