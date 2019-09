Marvel’s Avengers: ecco la scheda completa di Iron Man

Crystal Dynamics ha recentemente rivelato nuove informazioni dedicate interamente a Marvel’s Avengers, titolo che arriverà su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia dal 15 maggio nei negozi. Lo studio ha da poco pubblicato la scheda ufficiale dedicato ad Iron Man, dove possiamo osservare una panoramica generale sul character in questione.

Andando nello specifico, quest’ultimo si presenta come uno degli eroi più forti della Terra, dove possiamo vedere il personaggio in azione per alcuni secondi, mostrandoci il combat system della produzione.

Flying in for the spotlight is the inventor and tech wunderkind – Iron Man! With his genius-level intellect, masterful engineering skills, and witty remarks, Tony Stark has a solution for every problem – except maybe himself. pic.twitter.com/muJbenuBtq

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 13, 2019