The Walking Dead: stagione due e A New Frontier rinviati per Switch

Skybound Games ha annunciato il rinvio di The Walking Dead per Nintendo Switch. Il comunicato è stato diffuso tramite Twitter dal publisher e sviluppatore dei due titoli, incaricato dello sviluppo e della distribuzione dopo il fallimento di Telltale Games.

I due capitoli rinviati sono stati A New Frontier e la seconda stagione. Previsti originariamente per settembre, ora la data di lancio è ancora sconosciuta. I motivi del posticipo, almeno per ora, non sono ancora stati divulgati. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito

To our #Switch friends – we are sincerely sorry for the delay but Seasons 2 & 3 will not be releasing today (9/10). We will share more info with you very soon!

— Skybound Games (@skyboundgames) September 10, 2019