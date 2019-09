Days Gone: il New Game + è disponibile ora

Come precedentemente annunciato, Days Gone ha ricevuto il suo ultimo DLC. Stiamo parlando del contenuto aggiuntivo che aggiunge il tanto atteso e desiderato New Game + all’opera di Bend Studio.

Oltre al New Game + il nuovo DLC include anche una nuova sfida, chiamata Black Friday. Il giocatore dovrà affrontare un’orda infinita di Freaker, rinchiuso nella casa di Lumber Mill. Il tutto sfruttando una nuova arma e con la possibilità di sbloccare armi aggiuntive, equipaggiamento, abilità e molto altro. Vi lasciamo al filmato di presentazione, disponibile in calce alla notizia.

Hop back on the bike with Days Gone New Game+, available now on PS4: https://t.co/GrPXY8fZQs pic.twitter.com/rwE0NSFNvN

— PlayStation (@PlayStation) September 13, 2019